Hip Open Dance : Mukashi Mukashi
Médiathèque Jean Levy Lille, 7 février 2024

Gratuit – réservation conseillée auprès de la médiathèque

Médiathèque Jean Levy

Mukashi Mukashi se voit comme un conte chorégraphié se basant sur l’histoire de la fête des étoiles (Tanabata) ou les origines de la fête des amours contrariés. Orihime (l’étoile Véga) la tisserande, fille du seigneur du ciel, et Hikoboshi (l’étoile Altaïr), simple mortel gardien de troupeau, tombèrent amoureux. Le père de décida que le couple serait séparé par la Voie lactée afin que tout rentre dans l’ordre. Cependant, la tristesse des amants fut telle qu’elle émut les divinités qui leur accordèrent de se retrouver une fois par an. Chaque année, la Voie lactée est donc rendue franchissable grâce à un pont provisoire construit. C’est ainsi que tous les 7 juillet de chaque année, Tanabata célèbre l’espoir, la réussite, la longévité et la sécurité du foyer.

Compagnie Uzumaki :

Créée en 2011, Uzumaki, en japonais, se traduit comme un tourbillon tel un mouvement circulaire du corps qui insuffle la vie et qui rassemble l’énergie tout comme en danse hip hop où tout se passe dans le cercle.

La Compagnie Uzumaki trouve sa dimension artistique dans le mélange des genres, mais surtout dans la fusion du traditionnel et du nouveau, du vieux et du neuf, dans la fusion des extrêmes féminin-masculin, Orient – Occident, rire – pleur, lent – rapide… Sans plus, il n’y aurait pas de moins…

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Médiathèque Jean Levy 32 r Edouard Delesalle, 59800 Lille
Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024
https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1