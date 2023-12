Nuits de la lecture 2024 médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Nuits de la lecture 2024 médiathèque Jean Levy Lille, 20 janvier 2024 15:30, Lille. Nuits de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 16h30 médiathèque Jean Levy Programme complet sur le site bm-lille.fr ou auprès de vos bibliothécaires. Profitez d’une soirée unique à la médiathèque, et faites le plein d’activités manga !

– Escape Game « Yokaï au Ryokam »

Glissez-vous dans la peau d’apprentis ninjas ! Un Ryokan réputé de Kyoto est envahi d’esprits farceurs, les Yokaï. Vous devrez faire preuve d’observation et d’esprit de déduction pour les libérer.

Une expérience à vivre en groupe de 6 à 8 personnes, à partir de 12 ans.

– atelier de dessin de personnage manga à partir de 8 ans: un.e mangaka est présente pour vous délivrer des conseils précieux pour vous initier au dessin d’un personnage manga que vous imaginez.

– plaisir de lire à la mangathèque

