Nord Exposition Jeanne Thieffry, une artiste à Lille dans les années 1920 médiathèque Jean Levy Lille, 13 janvier 2024, Lille. Exposition Jeanne Thieffry, une artiste à Lille dans les années 1920 13 janvier – 29 mars 2024 médiathèque Jean Levy Entrée libre Musicienne, compositrice, musicologue, peintre ou encore poète, Jeanne Thieffry (1886-1970) fut une figure lilloise majeure en son temps. Alors que l’Opéra de Lille lui rend hommage le 6 mars 2024 lors d’un concert, venez faire sa connaissance avec des documents inédits provenants des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Lille. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

