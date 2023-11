Des ateliers numériques pour les adultes à la bibliothèque de Lille médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Des ateliers numériques pour les adultes à la bibliothèque de Lille médiathèque Jean Levy Lille, 10 janvier 2024, Lille. Des ateliers numériques pour les adultes à la bibliothèque de Lille 10 janvier – 14 février 2024, les mercredis médiathèque Jean Levy Gratuit, sur réservation Chaque mercredi et samedi de 15h à 17h (hors vacances scolaires)

Choisissez l’atelier selon vos envies et besoins : vendre en ligne, se protéger des arnaques, créer son cloud, rédiger avec les I.A., modéliser en 3.D., faire de la retouche photo ou du montage vidéo. Un programme alléchant, à réserver au 06 16 23 48 91. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00 BmL – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille latitude longitude 50.632657;3.066317

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/