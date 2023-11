Atelier stop-motion à la bibliothèque pour découvrir l’art du cinéma médiathèque Jean Levy Lille, 3 janvier 2024, Lille.

Atelier stop-motion à la bibliothèque pour découvrir l’art du cinéma Mercredi 3 janvier 2024, 14h00 médiathèque Jean Levy Sur inscription

Les jeunes inventent un scénario, créent les personnages, fabriquent les décors, animent les personnages et prennent les photos avec un appareil photo et un logiciel adapté au stop motiongon. C’est un atelier qui laisse une grande place à l’imagination et à la création pour réaliser de petites histoires.

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:00:00+01:00

