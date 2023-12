Atelier de reliure nid d’abeille médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier de reliure nid d’abeille médiathèque Jean Levy Lille, 27 décembre 2023 09:00, Lille. Atelier de reliure nid d’abeille Mercredi 27 décembre, 10h00 médiathèque Jean Levy Sur inscription Profitez des vacances de Noël pour vous initier à la reliure !

La bmL a convié de nouveau l’artiste du livre Cyprienne Kemp ! Elle propose de vous initier à la technique de la reliure nid d’abeille et de réaliser votre carnet.

À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre propre création ! Pour participer, il suffit de s’inscrire à resajl@mairie-lille.fr.

Accessible à partir de 18 ans.

Attention, il n’y a que 10 places disponibles. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « email », « value »: « resajl@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:resajl@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T10:00:00+01:00 – 2023-12-27T13:00:00+01:00

2023-12-27T10:00:00+01:00 – 2023-12-27T13:00:00+01:00 Cyprienne Kemp Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59800 Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille Latitude 50.632657 Longitude 3.066317 latitude longitude 50.632657;3.066317

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/