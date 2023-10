L’épopée du Professeur Claude Huriez, pionnier du CHU de Lille médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord L’épopée du Professeur Claude Huriez, pionnier du CHU de Lille médiathèque Jean Levy Lille, 16 décembre 2023, Lille. L’épopée du Professeur Claude Huriez, pionnier du CHU de Lille Samedi 16 décembre, 17h30 médiathèque Jean Levy sur inscription En partenariat avec l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, la bmL reçoit le docteur Pierre Marcant. Son dernier ouvrage est consacré à « L’épopée du Professeur Claude Huriez, pionnier du CHU de Lille ».

Dans le cadre des 70 ans de la Cité Hospitalière, le Docteur Pierre Marcant reviendra sur le rôle fondateur de Claude Huriez. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « https://conference-16122023.eventbrite.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 16 décembre, 17h30
2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00
médiathèque Jean Levy
32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille
Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
03 20 15 97 20

