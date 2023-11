Rencontre d’auteur à la médiathèque Jean-Lévy : FALMARES médiathèque Jean Levy Lille, 8 décembre 2023, Lille.

Rencontre d’auteur à la médiathèque Jean-Lévy : FALMARES Vendredi 8 décembre, 18h00 médiathèque Jean Levy Entrée libre, réservation conseillée car le nombre de place est limité.

Né à Conakry en 2001, Falmarès poursuit aujourd’hui des études à Nantes. En 2016, il quitte la Guinée après la terrible disparition de sa mère. Arrivé en Italie dans un camp pour « migrants », il écrit ses premiers vers, puis il rejoint la France, en Bretagne, où il publie ses trois premiers recueils (éditions les Mandarines). En 2020, il reçoit le Prix Lycée de Poésie de l’Unicef. En 2021, il est sélec tionné comme juré et auteur invité par le festival Étonnants Voyageurs. En 2023, il publie Syli ô Guinée (éditions Yigui) et Catalogue d’un exilé (Flammarion).

Rencontre avec Falmarès autour de son parcours et de son écriture. Suivie d’une Lecture poétique et musicale, réunissant Falmarès et les participants du projet Vivre est une Victoire, écrit par des jeunes en situation de migration et des élèves du conservatoire de Lille, encadrés par Franck Andrieux (acteur, metteur en scène) et Raphaël Godeau (musicien)

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

