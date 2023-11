« Parlez-moi d’amour » Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Parlez-moi d’amour » Médiathèque Jean Lévy Lille, 21 novembre 2023, Lille. « Parlez-moi d’amour » Mardi 21 novembre, 17h30 Médiathèque Jean Lévy Entrée libre Trois femmes, un homme, plusieurs générations, quelques moments de vie dévoilés pour raconter la violence au sein du couple. Nous entrons dans l’intimité d’une famille. Son histoire n’est plus un fait divers lu dans les journaux, nous en sommes témoins, dans l’espace public, là où le silence ne doit plus être. Tout en décalage, Parlez-moi d’amour nous emmène de manière sensible au cœur d’un sombre engrenage ou se cache pourtant, les traces d’un possible meilleur… Cet évenement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=c655f18d-4f71-4604-9664-ab7f1f6e3697;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=c655f18d-4f71-4604-9664-ab7f1f6e3697 [{« type »: « email », « value »: « clspd@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T17:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

2023-11-21T17:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque Jean Lévy Adresse 32, rue Edouard Delesalle, Lille Ville Lille Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Lévy Lille latitude longitude 50.632657;3.066317

