Nord Visite guidée de l’exposition « De la Médicopolis à l’Hôpital Claude Huriez » Médiathèque Jean Lévy Lille, 18 novembre 2023, Lille. Visite guidée de l’exposition « De la Médicopolis à l’Hôpital Claude Huriez » Samedi 18 novembre, 10h00 Médiathèque Jean Lévy Gratuit, sur réservation en ligne L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille organise une exposition « De la Médicopolis à la Cité Hospitalière Universitaire de Lille (Hôpital Huriez) » en partenariat avec la Ville de Lille du 31 octobre 2023 au 8 janvier 2024. Découvrez à travers des documents inédits, des médailles commémoratives ainsi que des objets médicaux anciens, la fabuleuse histoire de la Cité Hospitalière de Lille qui fut inaugurée le 3 octobre 1953. Nous remercions la Médiathèque Jean Lévy et le Palais des Beaux-Arts de Lille pour leur collaboration et leur accueil. Une visite guidée exceptionnelle est proposée le samedi 18 novembre 2023 à 10h par un guide bénévole de notre Association. Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exposition-18112023.eventbrite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

exposition visite guidée Association du Musée Hospitalier Régional de Lille

