[BIB] Luttons contre les violences faites aux femmes, samedi 25 novembre médiathèque Jean Levy Lille, 9 novembre 2023, Lille.

La Bibliothèque municipale de Lille vous propose de nombreuses sélections documentaires (romans et films) à emprunter dans tout le réseau. Les bibliothécaires ont également réuni une base d’outils pour repérer les premiers signes, se prémunir et s’en sortir.

À emprunter ici > https://vu.fr/JRqpe

Un travail collaboratif a été établi par notre partenaire Eurêkoi, qui interroge la violence fondée sur le genre.

À lire ici > https://vu.fr/RFqq

Temps fort dans nos équipements culturels : un spectacle déambulatoire est organisé dans la médiathèque Jean Levy, le mardi 21 novembre à 17h30 par le Collectif des Baltringues. « Parlez-moi d’amour »

À découvrir ici > https://vu.fr/JmREz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00