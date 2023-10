Initiation à la broderie japonaise à la médiathèque Jean Lévy ! médiathèque Jean Levy Lille, 8 novembre 2023, Lille.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, l’association Zero Waste Lille en partenariat avec la Ville de Lille et la MEL, propose des ateliers inspirants ! Participez à un atelier de broderie japonaise avec les Récoupettes pour recouvrir ses trous et ses tâches. Réalisation de deux motifs originaux mêlant broderie et tissage.

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

Les Récoupettes