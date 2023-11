Atelier de broderie japonaise Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier de broderie japonaise Médiathèque Jean Lévy Lille, 8 novembre 2023, Lille. Atelier de broderie japonaise Mercredi 8 novembre, 10h00 Médiathèque Jean Lévy Inscription gratuite obligatoire Réalisation de deux motifs originaux mêlant broderie et tissage. L’initation à la broderie japonaise est parfaite pour les débutants en couture, ne manquez pas cette rencontre avec la ressourcerie en arts du fil « Les Récoupettes » !

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-japonaise Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=c655f18d-4f71-4604-9664-ab7f1f6e3697;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=c655f18d-4f71-4604-9664-ab7f1f6e3697 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-japonaise »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-japonaise »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

