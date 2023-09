Les ateliers numériques médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les ateliers numériques médiathèque Jean Levy Lille, 4 novembre 2023, Lille. Les ateliers numériques 4 et 15 novembre médiathèque Jean Levy Sur inscription, gratuit Thématique des ateliers : Du cinéma gratuit : Les bibliothèques vous présentent les ressources en ligne : une vaste sélection gratuite de films, documentaires et séries de qualité. Grâce à nos conseils, vous apprenez également à dénicher des pépites parmi l’offre gratuite et légale disponible sur Internet.

Une vidéo de son coup de cœur : Apprenez à filmer et à monter une vidéo courte et percutante pour la diffuser sur le réseau social de votre choix. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille

