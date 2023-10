DE LA MÉDICOPOLIS À LA CITÉ HOSPITALIÈRE UNIVERSITAIRE DE LILLE médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord DE LA MÉDICOPOLIS À LA CITÉ HOSPITALIÈRE UNIVERSITAIRE DE LILLE médiathèque Jean Levy Lille, 31 octobre 2023, Lille. DE LA MÉDICOPOLIS À LA CITÉ HOSPITALIÈRE UNIVERSITAIRE DE LILLE 31 octobre 2023 – 6 janvier 2024 médiathèque Jean Levy Entrée libre En partenariat avec l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille et le Palais des Beaux-Arts, la bmL vous propose de découvrir la fabuleuse histoire de la Cité Hospitalière inaugurée le 3 octobre 1953. Médailles, bronzes, photographies, objets médicaux…sortiront spécialement des réserves à cette occasion ! médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

