Nord NUITS DES BIBLIOTHÈQUES – JEUX VIDÉOS médiathèque Jean Levy Lille, 13 octobre 2023, Lille. NUITS DES BIBLIOTHÈQUES – JEUX VIDÉOS Vendredi 13 octobre, 17h00 médiathèque Jean Levy Entrée libre Envie de découvrir les joies du jeu vidéo à plusieurs ? Testez votre habileté et votre adresse, dans le tout nouvel espace Mangathèque de la bibliothèque. Une belle manière de débuter le week-end, entre session de jeux et lectures de mangas à Lille-Centre. Tous les publics, vendredi 13 octobre, de 17h à 19h > Programme complet des « Nuits des bibliothèques 2023 » en ligne sur bm-lille.fr et aux guichets de toutes les bibliothèques du réseau médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « email », « value »: « bibjeanlevy@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

