Nord Les cafés numériques médiathèque Jean Levy Lille, 5 octobre 2023, Lille. Les cafés numériques 5 octobre – 7 décembre, les jeudis médiathèque Jean Levy Entrée libre- Gratuit Vous avez besoin d’aide pour utiliser votre matériel ? Vous souhaitez poser vos questions sur l’informatique ou découvrir de nouveaux outils sur des thèmes en particulier ? Profitez de ce temps d’échange convivial lors des Cafés numériques, autour des thèmes : mes données personnelles, ma bibliothèque depuis chez moi, des films gratuits pour ce soir ! médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:00:00+02:00

2023-12-07T10:30:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00 Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille latitude longitude 50.632657;3.066317

