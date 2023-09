L’agenda culturel des bibliothèques lilloises médiathèque Jean Levy Lille, 2 octobre 2023, Lille.

Parmi les temps forts : la fête de la science et les visites de l’observatoire de Lille, la rencontre de l’auteur Walid Soliman dans le cadre du festival D’un pays l’Autre, la découverte du matrimoine littéraire avec Les Parleuses, la création d’une fresque du Climat en famille, les Nuits des Bibliothèques (demander le programme complet à votre bibliothécaire), une conférence sur les émotions chez les enfants ou encore l’usage des écrans, la découverte de labels discographiques de jazz…

D’autres ateliers et animations ici.

> les horaires habituels et les horaires de vacances scolaires selon les bibliothèques lilloises ici.

> l’actualité sur la reprise progressive des services avec la FAQ ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T14:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00