[BIB – SERVICES DISPONIBLES] dès lundi 02 octobre 2023 médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord [BIB – SERVICES DISPONIBLES] dès lundi 02 octobre 2023 médiathèque Jean Levy Lille, 2 octobre 2023, Lille. [BIB – SERVICES DISPONIBLES] dès lundi 02 octobre 2023 2 – 28 octobre médiathèque Jean Levy Sur inscription Vous pouvez :

✅ vous inscrire dans les bibliothèques,

✅ emprunter jusqu’à 15 documents,

✅ rendre vos documents,

✅ profiter des ressources en ligne sur bm-lille.fr,

✅ travailler dans des espaces aménagés à cet effet,

✅ profiter des animations et actions culturelles sur place : programme du mois d’octobre : https://vu.fr/dLwLJ ℹ l’accès au compte lecteur sera de nouveau disponible dans les semaines qui viennent. ℹ Comment s’inscrire ?

▪ votre Pass Lille & moi est gratuit si vous habitez Lille, Hellemmes ou Lomme. Les inscriptions se font à l’accueil des bibliothèques sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ou sur mesdemarches.lille.fr)

▪ votre carte de bibliothèque simplifiée est payante (tarifs sur bm-lille.fr) si vous résidez hors de ces communes sur présentation d’une pièce d’identité à l’accueil de la bibliothèque Jean Levy. Certaines situations sont exemptes de paiement. Voir tous les détails ici > https://vu.fr/uPwru

▪ Si vous disposez déjà d’un Pass ou d’une carte, il n’est pas nécessaire de procéder à son renouvellement car tous les abonnements ont été prolongés jusqu’au 31/12/2024. TOUS LES HORAIRES DES BIB > https://vu.fr/tUhRR médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « https://vu.fr/tUhRR »}] [{« link »: « https://vu.fr/dLwLJ »}, {« link »: « https://vu.fr/uPwru »}, {« link »: « https://vu.fr/tUhRR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T14:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille latitude longitude 50.632657;3.066317

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/