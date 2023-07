Relieur, un artiste-artisan du livre Médiathèque Jean Lévy Lille, 15 septembre 2023, Lille.

Relieur, un artiste-artisan du livre 15 et 16 septembre Médiathèque Jean Lévy Entrée libre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la bmL met à l’honneur le fabuleux métier de relieur. Ce savoir-faire artisanal est tout un art. Plongez dans l’atelier du relieur et parcourez les superbes réalisations du Moyen-Âge à nos jours.

En plus de l’exposition, vous pourrez participer à un atelier et repartir avec votre propre création ! Envie de découvrir la reliure nid d’abeille c’est ici ou la reliure japonaise c’est ici.

Médiathèque Jean Lévy 32/34 rue Edouard Delesalle – 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bm-lille.fr/Default/doc/AGENDA/3482/atelier-de-reliure-nid-d-abeille »}, {« link »: « https://bm-lille.fr/Default/doc/AGENDA/3481/ateliers-de-reliure-japonaise »}] Inaugurée en 1965, au cœur de la cité et du quartier Saint-Sauveur, la Bibliothèque Municipale de Lille, œuvre des architectes Paul et Maurice Lenglart, est dotée d’un riche fonds patrimonial : manuscrits enluminés, incunables, estampes, éditions rares, photographies, partitions musicales, fonds japonais et chinois, étiquettes de fil, chansons de carnaval, et plus de 13000 titres de périodiques et de journaux. La bibliothèque dispose par ailleurs d’un important fonds de bibliophilie dont plus de 800 livres d’artistes. Métro 2 : Mairie de Lille Bus 14 : Kennedy Citadine et Bus 12 : Tanneurs – V’lille n°66 : Delesalle Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Nathalie Pfister