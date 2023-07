Atelier Numérique – Rédiger avec les I.A. médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Numérique – Rédiger avec les I.A. médiathèque Jean Levy Lille, 12 août 2023, Lille. Atelier Numérique – Rédiger avec les I.A. Samedi 12 août, 15h00 médiathèque Jean Levy Sur inscription Les IA vous intriguent ? Vous ne savez pas comment ça marche ? Maxence, notre conseiller numérique, sera présent pour animer cet atelier et partager ses connaissances sur l’utilisation des outils d’intelligence artificielle.

Au programme : la création d’une histoire courte à l’aide d’une I.A. pour vous familiariser de manière ludique ! Atelier gratuit, sur inscription Découvrez bien d’autres ateliers numériques proposés cet été ici = https://tinyurl.com/4jjzcww7 Et toute l’actualité des bibliothèques de Lille sur Facebook et Instagram médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 0320159720 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/4jjzcww7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00 BML Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/