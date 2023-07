Atelier Numérique – Acheter en ligne de façon sécurisée médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Numérique – Acheter en ligne de façon sécurisée médiathèque Jean Levy Lille, 15 juillet 2023, Lille. Atelier Numérique – Acheter en ligne de façon sécurisée Samedi 15 juillet, 15h00 médiathèque Jean Levy Sur inscription Vous souhaitez simplifier vos achats sans compromettre la sécurité de vos coordonnées bancaires ? Maxence notre conseiller numérique est là pour vous aider !

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à identifier les sites correspondant à vos besoins, à comparer rapidement les offres et à sécuriser vos achats. Atelier gratuit, sur inscription Découvrez bien d’autres ateliers numériques proposés cet été ici = https://tinyurl.com/4jjzcww7 Et toute l’actualité des bibliothèques de Lille sur Facebook et Instagram médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 0320159720 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/4jjzcww7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

