Nord VOS RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES médiathèque Jean Levy Lille, 14 juillet 2023, Lille. VOS RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES 14 juillet – 8 septembre médiathèque Jean Levy Sur inscription Tout est gratuit pour les habitants de Lille – Hellemmes et Lomme. Une fois inscrit(te),il suffit de vous connecter préalablement à votre compte personnel puis vous choisissez ce qui vous plaît ! Place aux films – journaux – magazines – cours du primaire à la Terminale – séances de sport – apprentisage des langues – révision du permis – tutos pour la photo / informatique / bureautique – concerts – dessins animés – art contemporain … Découvrez la liste de vos prochains téléchargements et visionnages > https://t.ly/KwVFT médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}] [{« link »: « https://t.ly/KwVFT »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

