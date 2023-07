Atelier Numérique – Monter ses vidéos de vacances médiathèque Jean Levy Lille, 8 juillet 2023, Lille.

Atelier Numérique – Monter ses vidéos de vacances Samedi 8 juillet, 15h00 médiathèque Jean Levy Sur inscription

Vos vacances ont été incroyables mais vous ne savez pas comment mettre en valeur et partager vos plus belles images ?

Avec Maxence, notre conseiller numérique – découvrez les logiciels de montage vidéo disponibles aujourd’hui : vous pouvez facilement assembler vos photos et vidéos pour immortaliser vos souvenirs de vacances.

Atelier gratuit, sur inscription

Découvrez bien d’autres ateliers numériques proposés cet été ici = https://tinyurl.com/4jjzcww7

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

