Cet évènement est passé Les coups de cœur de l’été 2023 médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les coups de cœur de l’été 2023 médiathèque Jean Levy Lille, 8 juillet 2023, Lille. Les coups de cœur de l’été 2023 8 juillet – 1 septembre médiathèque Jean Levy Sur inscription Ces dernières semaines, les bibliothécaires se sont réunis en Comité pour évoquer leurs derniers livres lus. N’hésitez pas à décrouvrir leurs avis sur chaque document (avis en fin de présentation du livre).

À emprunter dès maintenant, pour passer un bel été avec les bibliothèques de Lille > https://tinyurl.com/4bt6bcum médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/4bt6bcum »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/