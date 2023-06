Atelier « Dictée difficile » – Dans le cadre de l’événement national « Rendez-vous aux jardins » à Lille-Centre médiathèque Jean Levy Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier « Dictée difficile » – Dans le cadre de l’événement national « Rendez-vous aux jardins » à Lille-Centre médiathèque Jean Levy Lille, 1 juin 2023, Lille. Atelier « Dictée difficile » – Dans le cadre de l’événement national « Rendez-vous aux jardins » à Lille-Centre Jeudi 1 juin, 17h00 médiathèque Jean Levy Sans réservation Dans la bonne humeur, venez relever le défi « les musiques du jardin » au coeur du jardin de la médiathèque JeanLevy (si la météo le permet) ! Grâce à ce texte que Claude a composé elle-même,vous pouvez améliorer votre orthographe et apprendre les uns des autres !

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr

