Prix Pierre Dhainaut du livre d’artiste à Lille-Centre médiathèque Jean Levy, 1 juin 2023, Lille.

Prix Pierre Dhainaut du livre d’artiste à Lille-Centre Jeudi 1 juin, 14h30 médiathèque Jean Levy Sans réservation

Cette cérémonie est présidée par le poète lillois Pierre Dhainaut. Ce temps fort rassemble également tous les primés, en présence de l’élue à la Lecture et aux Bibliothèques de Lille Catherine Morell Sampol.

ENTRÉE GRATUITE

Le saviez-vous ? Le livre d’artiste est un beau livre édité à peu d’exemplaires, concept artistique né dans les années 1870. Il s’agit d’un objet poétique d’écoute et de dialogue qu’on expose. Ce livre est un espace où les mots, les pages, la forme et le support s’accordent mais où les règles sont à réinventer.

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T14:30:00+02:00 – 2023-06-01T16:30:00+02:00

