Exposition « Visages de Simons » médiathèque Jean Levy, 6 mai 2023, Lille. Exposition « Visages de Simons » 6 – 31 mai médiathèque Jean Levy Entrée libre Du 4 mai au 4 juin 2023 a lieu la 3e édition du Festival Résonances, l’événement biennal majeur du Réseau, sur le thème Visages d’écrivains. Pour cette année, le Réseau des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France a fait un choix très novateur : celui d’associer au projet l’illustratrice Anne-Claire Giraudet et de l’accueillir en résidence itinérante. À l’occasion de cette édition, le service patrimoine de la bmL met à l’honneur Léopold Simons.

Découvrez les multiples facettes du ch’ti artist’ : poète, parolier, humoriste, peintre, illustrateur, réalisateur….

Rendez-vous du 6 mai au 31 mai à la Médiathèque Jean-Lévy (hall et espace patrimoine)
médiathèque Jean Levy
32 rue Edouard Delesalle
59000 Lille

