Rencontre avec l’auteure Aliette de Bodard – Week end de promotion de la langue anglaise à Lille-Centre médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rencontre avec l’auteure Aliette de Bodard – Week end de promotion de la langue anglaise à Lille-Centre médiathèque Jean Levy, 22 avril 2023, Lille. Rencontre avec l’auteure Aliette de Bodard – Week end de promotion de la langue anglaise à Lille-Centre Samedi 22 avril, 18h00 médiathèque Jean Levy Entrée libre La médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) accueille l’auteure Aliette de Bodard, le samedi 22 avril de 18h00 à 20h00. Modération par Emmanuel CHASTELLIÈRE. Envie de lire des romans et nouvelles de Science-Fiction et de la Fantasy en anglais ? Laissez-vous séduire par cette auteure française multi récompensée, qui écrit exclusivement en anglais… Ce temps fort sera suivi d’une séance de dédicaces !

ENTRÉE GRATUITE

SUIVEZ LA NOUVELLE LIBRAIRIE INTERNATIONALE V. O.> https://bit.ly/3ohWA0p

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES À EMPRUNTER SUR PLACE (MÉDIATHÈQUE JEAN LEVY) > https://bit.ly/3AeXldb médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.15.97.20 »}] [{« link »: « https://bit.ly/3ohWA0p »}, {« link »: « https://bit.ly/3AeXldb »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:00:00+02:00 – 2023-04-22T20:00:00+02:00

2023-04-22T18:00:00+02:00 – 2023-04-22T20:00:00+02:00 BML

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 9 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Jean Levy Lille

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Rencontre avec l’auteure Aliette de Bodard – Week end de promotion de la langue anglaise à Lille-Centre médiathèque Jean Levy 2023-04-22 was last modified: by Rencontre avec l’auteure Aliette de Bodard – Week end de promotion de la langue anglaise à Lille-Centre médiathèque Jean Levy médiathèque Jean Levy 22 avril 2023 lille médiathèque Jean Levy Lille

Lille Nord