Les bibliothèques lilloises et le développement durable – EP4 médiathèque Jean Levy

Nord

Les bibliothèques lilloises et le développement durable – EP4 médiathèque Jean Levy, 17 avril 2023, Lille. Les bibliothèques lilloises et le développement durable – EP4 17 avril – 20 mai médiathèque Jean Levy Entrée libre Odile L.(médiathèque Jean Levy) propose des sélections documentaires pour la Jeunesse à emprunter sur place. Ces livres s’intéressent à l’expression des émotions, l’entraide intergénérationnelle, les jeunes filles et les tabous séculaires qui peuvent persister (menstruations….).

Ici, découvrez les livres choisis > https://bit.ly/43CDv9k

Envie de poursuivre la réflexion et découvrir d’autres sélections thématiques durables ? > la Paix (Objectif 16) et la Coopération (Objectif 17) > https://bit.ly/3mJRnxV

> la ville durable (Objectif 11), l’eau (Objectif 6), les énergies (Objectif 7) et les infrastructures durables (Objectif 9) > https://bit.ly/3LctZCE

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T19:00:00+02:00

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T19:00:00+02:00

