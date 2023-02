Repair Café numérique Médiathèque Jean Lévy, 18 mars 2023, Lille.

Gratuit.

Participez au Repair Café numérique, le 18 mars à la Médiathèque Jean-Lévy, de 14h à 18h.

Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille-Centre Lille 59800 Nord Hauts-de-France

L’événement

Ordinateur défectueux, smartphone saturé ou tablette ralentie, venez entretenir, réparer, upgrader vos appareils numériques. Les bénévoles des Repair Cafés vous proposent leurs savoir-faire lors de cette journée mondiale du nettoyage numérique.

De plus, faites de la place dans vos tiroirs en ramenant les appareils que vous n’utilisez plus, pour qu’ils soient traités et recyclés.

Petits conseils avant de venir :

Si un pré-diagnostic a déjà été effectué, venez avec vos pièces détachées

Afin d’éviter toutes pertes, enregistrez vos données sur un disque dur ou une clé USB

Et ramenez vos chargeurs et autres câbles nécessaires

La réservation n’est pas obligatoire mais vous permet d’être prioritaire pour la réparation de vos appareils numériques.

Le Digital Cleanup Day

Le Digital Cleanup Day est la Journée du nettoyage numérique, en France et partout dans le monde. L’objectif du Digital Cleanup Day est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques. Le Digital Cleanup Day a lieu chaque année, le 3ème samedi de mars.



Crédit : Thomas Lo Presti.