03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille Compositeur et violoniste lillois méconnu, Édouard Lalo (1823-1892) a pourtant écrit plusieurs chefs-d’œuvre dont le célèbre Roi d’Ys qui lui valut enfin le succès tant attendu à l’aube de ses 65 ans. La bmL vous propose de le commémorer à travers une exposition retraçant son parcours du Conservatoire de Lille à la capitale parisienne. Il s’est illustré notamment grâce aux symphonies telles la Symphonie espagnole, la Rapsodie norvégienne et le Roi d’Ys, au ballet avec Namouna malgré la critique, ou encore aux Concerto pour violon, Concerto pour violoncelle… Il a également composé des mélodies pour des poèmes et des célèbres chansonniers à l’Instar de son compatriote et ami Alexandre Desrousseaux (1820-1892). Son ultime opéra La Jacquerie, inachevé à sa mort, sera terminé par le compositeur Arthur Coquard (1846-1910) et interprété pour la première fois à Monte Carlo le 9 mars 1895. En parallèle de l’exposition, partez sur les pas de Lalo de sa maison natale aux monuments commémoratifs et découvrez leurs petites histoires grâce à une série d’articles disponibles sur le site patrimoine courant janvier.

