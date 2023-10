De quoi le travail est-il le genre ? Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 24 novembre 2023, Leforest.

L’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail est un objectif reconnu. Pourtant

les ouvriers sont majoritairement des hommes tandis que les femmes sont concentrées

dans les métiers du soin, de l’éducation, du nettoyage. Les attitudes dites masculines

persistent et valorisent la sélection des cadres dirigeants, autorité, maitrise de soi,

dévotion au travail. Les évolutions constatées vers une plus grand responsabilité des

femmes dans les entreprises semblent ne pas avoir modifié la structure masculine de

celles-ci. Que peuvent apporter les femmes dans les métiers qu’elles exercent ou les

situations où elles s’impliquent, grèves, organisation du travail, négociations ?

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

