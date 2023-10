Bowie, Beatles, very good rythme Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest Catégories d’Évènement: Leforest

Pas-de-Calais Bowie, Beatles, very good rythme Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 23 novembre 2023, Leforest. Bowie, Beatles, very good rythme Jeudi 23 novembre, 19h00 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre La formation musicale des Beatles relève initialement du groupe en fusion. « Beat »

signifie « rythme », comme dans « battre le rythme ou la mesure ». Et lorsqu’ils ont

commencé à donner leurs premiers concerts, ces gamins à peine sortis de l’adolescence

partageaient tout, y compris leur petite piaule. Pourtant, chaque membre du groupe a

révélé sa personnalité, chacun a fini par suivre une voie singulière. Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rythme Aliocha Wald Lasowsky © Max Milo

