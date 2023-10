Violences judiciaires. La justice et la répression de l’action politique Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest Catégories d’Évènement: Leforest

Pas-de-Calais Violences judiciaires. La justice et la répression de l’action politique Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 23 novembre 2023, Leforest. Violences judiciaires. La justice et la

répression de l’action politique Jeudi 23 novembre, 15h30 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre Si les violences policières sont désormais établies et documentées, les violences

consécutives, liées à l’institution judiciaire, le sont beaucoup moins. Raphaël Kempf en

fait la généalogie, dans les dénis de droit infligés aux militants et aux manifestants. Mais

aussi aux étrangers, aux jeunes hommes de quartiers populaires, aux marginalisés. Il met

en évidence un mouvement de dépolitisation de leurs actes pour les uns, de criminalisation

de leur existence même pour les autres. Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T15:30:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00

2023-11-23T15:30:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00 Militantisme Droits fondamentaux © Carole Lozano Détails Catégories d’Évènement: Leforest, Pas-de-Calais Autres Lieu Médiathèque Jean-Lévy de Lille Adresse Rue Edouard Delesalle Ville Leforest Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest latitude longitude 50.433846;3.055628

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leforest/