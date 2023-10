Le courage de l’Ukraine. Le travail de la guerre Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 17 novembre 2023, Leforest.

Le courage de l’Ukraine. Le travail de la guerre Vendredi 17 novembre, 19h00 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre

Le 24 février 2022, l’Ukraine s’est réveillée sous un déluge d’acier et de feu. Comment a-t-elle fait pour tenir, résister et reprendre l’offensive ? Si l’aide internationale vient à l’appui de ce courage pour l’installer dans une durée lui permettant d’affronter l’épreuve, le mérite en revient à son peuple uni autour de son président. Le travail de la guerre ne souffre aucun attentisme, aucune nuance, aucune tiédeur. Il divise et détruit autant qu’il rassemble et unit. Il sème le désespoir autant qu’il entretient la flamme de l’espérance.

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

Guerre Ukraine