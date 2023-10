L’Ukraine des romanciers Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 17 novembre 2023, Leforest.

Héritière de Taras Chevtchenko et son poème Caucase (1843), premier jalon de son émancipation, la littérature ukrainienne prend un tour radicalement nouveau dans les années 90. Tandis que la société se désagrège sous les effets de la corruption et du déclin de l’industrie, avec son cortège de misères et de délinquances, bousculant la langue figée de la période soviétique, dézinguant les vieux dilemmes du bilinguisme en y convoquant la langue de la rue et l’argot, faisant s’entrechoquer les dialectes et le volapuk bureaucratique, de jeunes auteurs venus de toute l’Ukraine font apparaître la société telle qu’en elle-même. Absurde, humour noir, naturalisme descriptif le plus crû, irruption de la sexualité permettent à toute une société de se reconnaître dans sa diversité, premiers pas vers la liberté.

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

