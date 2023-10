Le style réactionnaire. De Maurras à Houellebecq (Amsterdam) Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 16 novembre 2023, Leforest.

Le style réactionnaire. De Maurras à Houellebecq (Amsterdam) Jeudi 16 novembre, 19h00 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre

En matière de littérature, dit-on, les conservateurs révolutionnent et les révolutionnaires conservent. La droite ferait passer le style avant toute chose. Ce discours remplit historiquement une fonction politique. Il se solidifie après-guerre, chez des Hussards soucieux de minimiser l’engagement vichyste ou hitlérien de la droite littéraire et de réhabiliter leurs aînés en les présentant comme des stylistes. Plus largement, en étudiant un large corpus d’auteurs de droite et d’extrême droite, Vincent Berthelier invite à repenser les rapports entre style, langue et politique.

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

Politique Droite

© Stéphane Burlot