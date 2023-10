L’État de l’exil, Israël, les juifs, l’Europe (Puf) Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest Catégories d’Évènement: Leforest

L'État de l'exil, Israël, les juifs, l'Europe (Puf)
Jeudi 16 novembre, 16h30
Médiathèque Jean-Lévy de Lille
Leforest

Entrée libre

Qu'est-ce que l'État d'Israël ? Cette question, depuis la naissance de cet État, est demeurée sans réponse, comme l'atteste l'échec répété de promulguer une Constitution. Si elle reste en suspens, c'est que l'idée même d'État entre en collision avec la condition juive exilique. Le livre montre que l'État d'Israël est le produit de cette contradiction et non pas sa solution. Il s'ensuit que cet État n'est pas l'État-nation des juifs mais un État « pour les juifs », une forme ajustée à la condition exilique dans le monde politique moderne.

