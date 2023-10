Faites-les lire. Pour en finir avec le crétin digital (Seuil) Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 4 novembre 2023, Leforest.

Faites-les lire. Pour en finir avec le crétin digital (Seuil) Samedi 4 novembre, 17h00 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre

En 2019, Michel Desmurget attirait déjà l’inquiétude et l’intérêt avec Le Crétin Digital. Il s’agit aujourd’hui de le faire lire, cet abruti numérique. On nous dit pourquoi et comment dans cette nouvelle défense de la lecture papier. Faites-les lire ! est un cri d’alarme lancé par un scientifique, chercheur en neurosciences et qui se préoccupe de l’effet produit par le glissement du livre à l’écran. Ce changement de médium s’attaque très tôt aux enfants. Le diagnostic, très documenté, très argumenté, s’accompagne du traitement. Faites-les lire !

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

