Pourquoi le mal frappe les gens bien ? La littérature face au scandale du mal (Flammarion) Samedi 4 novembre, 14h30 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre

Que le mal survienne régulièrement dans l’histoire est un fait qui ne surprend plus personne. Mais que le malheur frappe des innocents, des personnes justes, intègres et sages comme Job, voilà un scandale absolu. Selon l’auteur, théologie et philosophie ont certes abondamment abordé ce thème de l’injustice métaphysique, mais sans le régler ; si bien que la littérature, avec les récits et fictions qu’elle propose, est ici la mieux placée pour nous confronter à cette question centrale. De Shakespeare à Dostoïevski, de Tchekhov à Kundera, de Kafka à Primo Levi, maintes œuvres nous mettent face à cette épreuve de la souffrance « imméritée ». En quoi nous aident-elles à mieux l’appréhender ?

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

