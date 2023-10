Les matériaux de l’art. Une philosophie (Seuil) Médiathèque Jean-Lévy de Lille Leforest, 3 novembre 2023, Leforest.

Les matériaux de l’art. Une philosophie (Seuil) Vendredi 3 novembre, 16h30 Médiathèque Jean-Lévy de Lille Entrée libre

Rien de plus concret que les matériaux, mais, en art, rien de plus invisible. On voit le tableau sans penser aux pigments, on entend la sonate sans penser aux accords. Tout artiste travaille un ou plusieurs matériaux, qu’ils soient matériels (un bloc d’argile) ou immatériels (un scénario dramatique). La question des matériaux est deux fois centrale : elle permet de penser la logique de la production et de la vie des œuvres d’art, elle propose des critères précis de comparaison et de confrontation entre les arts.

Médiathèque Jean-Lévy de Lille Rue Edouard Delesalle Leforest 62790 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T16:30:00+01:00 – 2023-11-03T18:30:00+01:00

