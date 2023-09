Eclats d’expo : Denis Froidevaux architecte Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Eclats d’expo : Denis Froidevaux architecte Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers Nevers, 14 octobre 2023, Nevers. Eclats d’expo : Denis Froidevaux architecte 14 octobre – 11 novembre Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers Entrée libre A l’occasion des 40 ans de la médiathèque et suite à la disparition de l’architecte du patrimoine nivernais Denis Froidevaux, par ailleurs président d’A 58 – Architectes de la Nièvre – le CAUE propose une exposition sur la production architecturale de ce maître d’oeuvre local.

Celle-ci sera installée à l'intérieur de la médiathèque, à différents points déterminés, disséminés dans l'équipement, mais aussi à l'extérieur du bâtiment sur différents éléments architecturaux (portail, muret, escalier, façade) afin de mettre en lumière le rapport architecture-environnement urbain du centre culturel.

