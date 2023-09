Visite commentée de la médiathèque Jean-Jaurès de Nevers Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers Nevers, 14 octobre 2023, Nevers.

Visite commentée de la médiathèque Jean-Jaurès de Nevers Samedi 14 octobre, 11h00 Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers Gratuit

La médiathèque Jean-Jaurès de Nevers, oeuvre de l’architecte Denis Froidevaux, fête cette année 40 ans d’activités. A cette occasion et dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de la Nièvre et l’association A58 – Architectes de la Nièvre proposent de (re)découvrir les lieux à la lumière de commentaires et souvenirs.

Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers 17 Rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

médiathèque nevers

CAUE de la Nièvre