Les Nuits de la lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Les Nuits de la lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 18 janvier 2024, Nevers. Entrée libre, Gratuit

Début : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:40:00+01:00

Il vous sera donné à entendre des variations littéraires et sonores, de nos états de corps à nos états d'âme, à travers trois textes d'auteurs contemporains. Lectures par Corinne Fréguin, accompagnée en musique par Vincent Toso. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers

