Exposition « Rétrospective de l’expo idéale », Hervé Tullet Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 18 janvier 2024, Nevers.

Exposition « Rétrospective de l’expo idéale », Hervé Tullet Venez assister au vernissage de la rétrospective départementale de l’expo idéale de Hervé Tullet ! Jeudi 18 janvier, 18h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T19:30:00+01:00

L’expo idéale est un projet qui consiste, en collaboration avec les établissements départementaux et des publics de tout âge, à produire et présenter des œuvres en s’inspirant des processus créatifs de Hervé Tullet : décomplexée, engageante et participative. Le travail de l’artiste est une invitation ludique à la création. Il orchestre le projet avec ses outils, très accessibles, de prédilection : couleurs, papiers, pinceaux, ciseaux…

Vous retrouverez donc dans la galerie des ursulines une exposition des travaux réalisés durant l’année 2023 par les différents publics ayant participé au projet. Et sous la verrière de la médiathèque, vous sera donné à voir et à entendre, une sculpture musicale imaginée par Hervé Tullet et Thomas Tilly.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

vernissage exposition

@villedenevers