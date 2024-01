Présentation de la plateforme marguerite Médiathèque Jean Jaurès Nevers, mercredi 17 janvier 2024.

Présentation de la plateforme marguerite Sortez le pop corn, la médiathèque s’occupe du film ! Mercredi 17 janvier, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Sur inscription

Langues, bien-être, loisirs, vie professionnelle, cinéma (et pop corn !), la médiathèque vous invite à découvrir la plateforme marguerite et ses ressources.

Vous y trouverez de quoi développer vos talents et compétences mais aussi de quoi vous divertir. Et tout cela depuis votre canapé !

Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/