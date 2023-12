Histoire en famille Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Histoire en famille Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 10 janvier 2024, Nevers. Histoire en famille Mercredi 10 janvier 2024, 10h30 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération. Les accompagnants n’ont pas besoin de s’inscrire….Une inscription par participant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T10:30:00+01:00 – 2024-01-10T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T10:30:00+01:00 – 2024-01-10T11:00:00+01:00 Christophe vous reçoit dans la Grotte Bleue pour un moment de partage autour des histoires qu’il sélectionne. Un instant parents-enfants où les grands s’émerveillent et s’amusent autant que les petits ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ histoire famille @villedenevers Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 4 Age max 7 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Latitude 46.994469 Longitude 3.166858 latitude longitude 46.994469;3.166858

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/