Réalité virtuelle Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Réalité virtuelle Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 6 janvier 2024, Nevers. Réalité virtuelle Samedi 6 janvier 2024, 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, sur inscription. Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T16:15:00+01:00 – 2024-01-06T16:45:00+01:00 La réalité virtuel, comme si vous y étiez ! Venez essayer le casque PS VR2 de la PS5 avec l’augmentation du décor à 360° pour une immersion complète.

1 séance de 30 mn: à partir de 10h et jusqu’à 16h15 (plus de détail lors de l’inscription). Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ réalité virtuelle Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Latitude 46.994469 Longitude 3.166858 latitude longitude 46.994469;3.166858

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/