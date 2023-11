Projection Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 8 décembre 2023, Nevers.

Projection Vendredi 8 décembre, 19h30 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Dans le cadre de son cycle* d’expositions conçues en regard du récit Le Château Hermétique, plaçant en son centre la perception du paysage entre réalité, idéal et mirage, le Parc Saint Léger – Centre d’art contemporain propose en partenariat avec l’Association des Cinéphages de Nevers, la projection de deux films de Werner Herzog : Fata Morgana (1971, 73′) et Gasherbrum (1984, 45′)

FATA MORGANA

Werner Herzog

Tourné en Afrique Fata Morgana est un poème en trois temps : la création, le paradis et l’âge d’or, soutenus par les textes sacrés du Popol-Vuh (livre maya des Indiens Quichis).

GASHERBRUM, LA MONTAGNE LUMINEUSE

Werner Herzog

Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya d’une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène.

Films introduits par Henri Guette, commissaire des expositions présentées.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

